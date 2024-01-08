Advertisement

أخبار عاجلة

سفير إيران بدمشق: واشنطن عرضت على طهران تسوية كبرى في المنطقة

Lebanon 24
08-01-2024 | 05:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركي السابق في لبنان ديفيد هيل للـ"أم تي في": بعد حرب غزة يجب قلب الطاولة على إيران وأذرعها في المنطقة وتطبيق القرار 1701
lebanon 24
08/01/2024 15:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن وطهران تنتظران على مفترق طرق.. وما بعد غزة يرسم خريطة المنطقة
lebanon 24
08/01/2024 15:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عرقلة واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة تؤدي إلى ردود فعل من قوات المقاومة في المنطقة (الجزيرة)
lebanon 24
08/01/2024 15:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: هناك إحباط من الاستراتيجية غير المتماسكة لمواجهة وكلاء إيران في المنطقة (الجزيرة)
lebanon 24
08/01/2024 15:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:51 | 2024-01-08
07:50 | 2024-01-08
07:37 | 2024-01-08
07:21 | 2024-01-08
07:10 | 2024-01-08
07:09 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24