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قصف يستهدف مواقع في شمال قطاع غزة ودوي انفجارات بين الحين والآخر (الجزيرة)

Lebanon 24
08-01-2024 | 06:19
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