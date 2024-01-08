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ميقاتي لـ"الحرة": قرار السلم بيد الحكومة اللبنانية أما قرار الحرب فبيد إسرائيل
Lebanon 24
08-01-2024
|
08:21
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