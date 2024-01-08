Advertisement

أخبار عاجلة

التحكم المروري: قتيل وجريح في حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام المصيلح - النجارية

Lebanon 24
08-01-2024 | 08:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على تقاطع الدخولية برج حمود (التحكم المروري)
lebanon 24
08/01/2024 18:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام المريجات ضهر البيدر (التحكم المروري)
lebanon 24
08/01/2024 18:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل نتيجة اصطدام مركبة بعمود انارة على طريق عام زحلة -الضهور (التحكم المروري)
lebanon 24
08/01/2024 18:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل في حادث سير على أوتوستراد صيدا - صور (التحكم المروري)
lebanon 24
08/01/2024 18:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:33 | 2024-01-08
11:32 | 2024-01-08
11:25 | 2024-01-08
11:24 | 2024-01-08
11:13 | 2024-01-08
11:12 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24