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حزب الله: استهدفنا ‌‏‌‌‌عند الساعة 15:35 من بعد ظهر يوم الاثنين موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأوقعنا فيه إصابات مؤكدة

Lebanon 24
08-01-2024 | 09:29
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