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صفارات الإنذار تدوي في ضواحي تل أبيب واللد والرملة ومناطق واسعة وسط إسرائيل (سكاي نيوز)
Lebanon 24
08-01-2024
|
11:08
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