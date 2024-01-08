Advertisement

أخبار عاجلة

الهيئة الطبية في الجيش الإسرائيلي: ربع الجنود الذين تلقوا العلاج النفسي لم يعودوا إلى القتال في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
08-01-2024 | 11:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: اقتراح إسرائيلي جديد يتضمن انسحاب الجيش من المناطق المأهولة بغزة وزيادة المساعدات وإطلاق سراح النساء والجنود (الجزيرة)
lebanon 24
08/01/2024 21:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: التحقيق الأولي كشف أن المخطوفين الثلاثة الذين قتلوا سابقا كانوا قد هربوا بعد مقتل حراسهم (الجزيرة)
lebanon 24
08/01/2024 21:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
العاروري: نحن بحاجة إلى وقت لاستخراج جثث الإسرائيليين الذين قتلوا في غارات الجيش الإسرائيلي على غزة (الجزيرة)
lebanon 24
08/01/2024 21:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري الإسرائيلي: عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول هو 361 (الجزيرة)
lebanon 24
08/01/2024 21:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:29 | 2024-01-08
14:10 | 2024-01-08
14:09 | 2024-01-08
14:03 | 2024-01-08
13:47 | 2024-01-08
13:46 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24