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نتنياهو وغالانت في اجتماع كتلة الليكود: الحرب لم تقترب من نهايتها في غزة والحدود الشمالية وستستمر لأشهر طويلة (الجزيرة)

Lebanon 24
08-01-2024 | 11:49
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