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مسؤول في إدارة بايدن لـCNN: سيتعين على نتنياهو الاختيار بين طريقة بن غفير وسموتريتش في الحكم أو طريقة ترضينا (الجزيرة)

Lebanon 24
08-01-2024 | 11:58
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