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يديعوت أحرونوت عن نتنياهو ووزير الدفاع غالانت: لمواصلة الحرب لشهور أخرى هناك حاجة لهامش مناورة دولي ونحن نعمل على الحفاظ عليه

Lebanon 24
08-01-2024 | 12:06
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