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إستقالة رئيسة وزراء فرنسا

Lebanon 24
08-01-2024 | 12:11
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أعلن قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل طلب استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.


وجاء في البيان الصادر عن القصر: "قدمت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن استقالتها واستقالة حكومتها إلى إيمانويل ماكرون يوم الاثنين 8 كانون الثاني".
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وكتب ماكرون في رسالة عبر منصة "إكس": "سيدتي رئيسة الوزراء، إن عملك في خدمة أمتنا كان مثاليا كل يوم. لقد نفذت الإصلاحات بشجاعة والتزام وتصميم. أشكرك من أعماق قلبي".


وكانت بورن قد أشارت في طلب الاستقالة إلى الحاجة "أكثر من أي وقت مضى" لمواصلة مسار الإصلاحات المتخذة. وينبغي الإعلان عن فريق حكومي جديد قريبا، ولم يعرف بعد اسم رئيس الوزراء الجديد.
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