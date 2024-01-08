Advertisement

أخبار عاجلة

"الجزيرة" عن مصادر إسرائيلية: مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة في 24 ساعة الماضية

Lebanon 24
08-01-2024 | 13:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر طبية تابعة لـ"حماس": مقتل 214 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين في غزة خلال الساعات الماضية
lebanon 24
09/01/2024 00:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول في صحة غزة: مقتل نحو 100 في غارات إسرائيلية على وسط القطاع خلال 24 ساعة
lebanon 24
09/01/2024 00:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية تابعة لحماس تعلن مقتل 166فلسطينيا وإصابة 384 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية (الجزيرة)
lebanon 24
09/01/2024 00:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين الليلة الماضية في المعارك البرية شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
09/01/2024 00:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:17 | 2024-01-08
17:09 | 2024-01-08
17:08 | 2024-01-08
17:06 | 2024-01-08
17:04 | 2024-01-08
16:23 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24