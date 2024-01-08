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الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
08-01-2024 | 13:40
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