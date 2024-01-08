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"الخارجية" الأميركية: بلينكن وولي عهد السعودية بحثا الجهود المستمرة الرامية لتهدئة التوتر في المنطقة (الشرق)

Lebanon 24
08-01-2024 | 15:59
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