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أخبار عاجلة
قصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
08-01-2024
|
17:08
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