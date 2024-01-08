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استقالة وزير المساواة الاجتماعية الإسرائيلي ضمن خطة لتقليص الميزانيات لتغطية تكاليف الحرب

Lebanon 24
08-01-2024 | 17:25
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