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قوات الاحتلال تعرقل عمل سيارات الإسعاف خلال اقتحامها الواسع لطولكرم ومخيمها

Lebanon 24
08-01-2024 | 17:49
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