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البيت الأبيض: هاريس تطرقت في حديثها مع الرئيس هرتسوغ إلى التخطيط لمستقبل غزة بعد الحرب

Lebanon 24
08-01-2024 | 18:22
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