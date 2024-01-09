19
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
العراق يرسل باخرة محملة بـ 10 ملايين لتر وقود إلى غزة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاع
Lebanon 24
09-01-2024
|
01:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث العسكري الإسرائيلي: نُراقب الوقود الذي يدخل إلى غزة وكيفية إستخدامه داخل القطاع
Lebanon 24
المتحدث العسكري الإسرائيلي: نُراقب الوقود الذي يدخل إلى غزة وكيفية إستخدامه داخل القطاع
09/01/2024 09:54:39
09/01/2024 09:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادي في حماس أسامة حمدان: نطالب الدول العربية بإدخال المساعدات والوقود والغاز لغزة وإخراج الجرحى للعلاج خارج القطاع (الجزيرة)
Lebanon 24
القيادي في حماس أسامة حمدان: نطالب الدول العربية بإدخال المساعدات والوقود والغاز لغزة وإخراج الجرحى للعلاج خارج القطاع (الجزيرة)
09/01/2024 09:54:39
09/01/2024 09:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع الصحي في جنين صعب للغاية في ظل العدوان المتصاعد لليوم الثالث ونبذل كل الجهود لتلبية الاحتياجات الصحية
Lebanon 24
وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع الصحي في جنين صعب للغاية في ظل العدوان المتصاعد لليوم الثالث ونبذل كل الجهود لتلبية الاحتياجات الصحية
09/01/2024 09:54:39
09/01/2024 09:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: السماح بإدخال الحد الأدنى من الوقود إلى غزة لمنع تفشي الأوبئة بجنوب القطاع
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: السماح بإدخال الحد الأدنى من الوقود إلى غزة لمنع تفشي الأوبئة بجنوب القطاع
09/01/2024 09:54:39
09/01/2024 09:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة يعلنها خبراء عن "خرق مطار بيروت".. معلومات مهمّة جداً!
Lebanon 24
مفاجأة يعلنها خبراء عن "خرق مطار بيروت".. معلومات مهمّة جداً!
15:16 | 2024-01-08
08/01/2024 03:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد مسؤول بارز في "حزب الله".. من هو وكيف إغتالته إسرائيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
إستشهاد مسؤول بارز في "حزب الله".. من هو وكيف إغتالته إسرائيل؟ (فيديو)
06:24 | 2024-01-08
08/01/2024 06:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن "رسوم الميكانيك".. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن "رسوم الميكانيك".. إليكم الجديد
15:59 | 2024-01-08
08/01/2024 03:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"إحذروا" في لبنان.. خبيرٌ يعلن أمراً غير عادي!
Lebanon 24
"إحذروا" في لبنان.. خبيرٌ يعلن أمراً غير عادي!
12:44 | 2024-01-08
08/01/2024 12:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات قويّة تهزّ الجنوب.. إليكم ما حصل في السّماء!
Lebanon 24
إنفجارات قويّة تهزّ الجنوب.. إليكم ما حصل في السّماء!
11:22 | 2024-01-08
08/01/2024 11:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:46 | 2024-01-09
"لبنان 24": طائرة اسرائيلية مسيّرة تستهدف سيارة في بلدة الغندورية جنوب لبنان
02:41 | 2024-01-09
انطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل (سكاي نيوز)
02:38 | 2024-01-09
"لبنان 24": قصف اسرائيلي على أطراف بلدة ميس الجبل للجهة الغربية
02:38 | 2024-01-09
"لبنان 24": انفجار صواريخ اعتراضية اسرائيلية في اجواء بلدة ميس الجبل والجوار جنوب لبنان
02:34 | 2024-01-09
طفلة في مستشفى الروم بحاجة ماسة لبلاكيت من فئة O+ للتبرع الإتصال على 03959246
02:29 | 2024-01-09
الرئيس الإسرائيلي: نشكر الإدارة الأمريكية على وقوفها إلى جانبنا في هذه المعركة
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
09/01/2024 09:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
09/01/2024 09:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
09/01/2024 09:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24