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قوات إسرائيلية تقتحم مخيم بلاطة بالضفة الغربية والجرافات العسكرية تجرف شوارع مؤدية للمخيم

Lebanon 24
09-01-2024 | 01:48
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