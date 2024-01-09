Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإسرائيلي: نشكر الإدارة الأمريكية على وقوفها إلى جانبنا في هذه المعركة

Lebanon 24
09-01-2024 | 02:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء بين الرئيس الإسرائيلي ووزير الخارجية الأميركي
lebanon 24
09/01/2024 12:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: الحرب مستمرة حتى القضاء على حماس والإدارة المقبلة للقطاع يجب ألا تشكل أي تهديد ضدنا
lebanon 24
09/01/2024 12:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: ندين بشدة الجريمة الإرهابية في كرمان وشعبنا سيبقى حاضرا في ساحة المعركة حتى تجفيف الإرهاب
lebanon 24
09/01/2024 12:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى ثابت الحكومي وتتمركز أمام بوابته الرئيسية
lebanon 24
09/01/2024 12:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:49 | 2024-01-09
05:45 | 2024-01-09
05:24 | 2024-01-09
05:18 | 2024-01-09
05:12 | 2024-01-09
05:07 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24