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"لبنان 24": طائرة اسرائيلية مسيّرة تستهدف سيارة في بلدة الغندورية جنوب لبنان

Lebanon 24
09-01-2024 | 02:46
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