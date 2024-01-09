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هنية: العدو فشل بعد نحو 100 يوم من الحرب والقصف وعمل طائرات التجسس وجهود البحث في استرداد أي أسير

Lebanon 24
09-01-2024 | 03:10
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