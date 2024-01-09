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متحدث باسم الاتحاد الأوروبي : وقف التصعيد أولوية خلال زيارة بوريل للمنطقة (العربية)

Lebanon 24
09-01-2024 | 03:19
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