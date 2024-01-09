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بلينكن خلال لقاء مع وزير خارجية إسرائيل: أرى فرصا لتكامل إقليمي لإسرائيل بمجرد تجاوز "اللحظة الصعبة" في حرب غزة

Lebanon 24
09-01-2024 | 03:36
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