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وزيرة الخارجية الألمانية: المعاناة التي يتعرض لها سكان غزة أمر لا يمكن قبوله ويجب وضع حد لهذه الحرب والصراع في المنطقة

Lebanon 24
09-01-2024 | 04:30
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