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إذاعة الجيش الإسرائيلي: طائرتان مسيرتان هاجمتا مقر القيادة الشمالية في صفد وإحداهما لم تنفجر (الجزيرة)

Lebanon 24
09-01-2024 | 05:12
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