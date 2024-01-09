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الجيش الإسرائيلي: مقتل 9 ضباط وجنود في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية (الجزيرة)
Lebanon 24
09-01-2024
|
05:24
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