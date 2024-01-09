21
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
26
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
تعيين غابرييل أتال رئيسا للحكومة الفرنسية الجديدة (العربية)
Lebanon 24
09-01-2024
|
06:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غابريال أتال رئيساً للحكومة الفرنسية
Lebanon 24
غابريال أتال رئيساً للحكومة الفرنسية
09/01/2024 15:27:48
09/01/2024 15:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الكويت... تعيين الشيخ محمد الصباح رئيساً للحكومة
Lebanon 24
الكويت... تعيين الشيخ محمد الصباح رئيساً للحكومة
09/01/2024 15:27:48
09/01/2024 15:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة أنباء الكويت: أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة
Lebanon 24
وكالة أنباء الكويت: أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة
09/01/2024 15:27:48
09/01/2024 15:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة الشحن الفرنسية CMA CGM: لن نغير مسارات السفن في البحر الأحمر وسنزيدها تدريجيا (العربية)
Lebanon 24
شركة الشحن الفرنسية CMA CGM: لن نغير مسارات السفن في البحر الأحمر وسنزيدها تدريجيا (العربية)
09/01/2024 15:27:48
09/01/2024 15:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة يعلنها خبراء عن "خرق مطار بيروت".. معلومات مهمّة جداً!
Lebanon 24
مفاجأة يعلنها خبراء عن "خرق مطار بيروت".. معلومات مهمّة جداً!
15:16 | 2024-01-08
08/01/2024 03:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن "رسوم الميكانيك".. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن "رسوم الميكانيك".. إليكم الجديد
15:59 | 2024-01-08
08/01/2024 03:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"روح قلب وعيون إمّو".. تعرّفوا إلى ملك جمال لبنان 2024 وهذه المهام التي سيقوم بها طيلة مدّة ولايته
Lebanon 24
"روح قلب وعيون إمّو".. تعرّفوا إلى ملك جمال لبنان 2024 وهذه المهام التي سيقوم بها طيلة مدّة ولايته
09:33 | 2024-01-08
08/01/2024 09:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"إحذروا" في لبنان.. خبيرٌ يعلن أمراً غير عادي!
Lebanon 24
"إحذروا" في لبنان.. خبيرٌ يعلن أمراً غير عادي!
12:44 | 2024-01-08
08/01/2024 12:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات قويّة تهزّ الجنوب.. إليكم ما حصل في السّماء!
Lebanon 24
إنفجارات قويّة تهزّ الجنوب.. إليكم ما حصل في السّماء!
11:22 | 2024-01-08
08/01/2024 11:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:26 | 2024-01-09
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة أدميت وحققنا إصابة مباشرة
08:22 | 2024-01-09
هآرتس: أكثر من نصف منازل بلدة منارة بالجليل تضررت من الصواريخ المضادة للدروع التي تطلق من لبنان (الجزيرة)
08:18 | 2024-01-09
"لبنان 24": قصف معادي على أطراف راشيا الفخار سبقه رشقة صاروخية من لبنان باتجاه مواقع جيش العدو في مزارع شبعا
08:06 | 2024-01-09
تعطل سيارة على اوتوستراد نهر الموت باتجاه جل الديب وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
08:04 | 2024-01-09
11 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم على خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
07:50 | 2024-01-09
إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى للاشتباه باختراق مسيّرة الأجواء (العربية)
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
09/01/2024 15:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
09/01/2024 15:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
09/01/2024 15:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24