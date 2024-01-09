Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الخارجية القطرية: إيقاف الحرب على قطاع غزة فورا هي الخطوة الأولى في طريق طويل نحو السلام (الجزيرة)

Lebanon 24
09-01-2024 | 06:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"ان بي سي" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية: زيارة بلينكن للمنطقة تهدف إلى دفع إسرائيل لوضع خطة ما بعد الحرب بغزة (الجزيرة)
lebanon 24
09/01/2024 15:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: المفرج عنهم من غزة قاصرة و9 نساء إحداهن نمساوية و2 من الأرجنتين وفلبينية (الجزيرة)
lebanon 24
09/01/2024 15:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: تمديد الهدنة في قطاع غزة يومين إضافيين سيتم بنفس الشروط السابقة
lebanon 24
09/01/2024 15:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: الحرب مستمرة حتى القضاء على حماس والإدارة المقبلة للقطاع يجب ألا تشكل أي تهديد ضدنا
lebanon 24
09/01/2024 15:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:26 | 2024-01-09
08:22 | 2024-01-09
08:18 | 2024-01-09
08:06 | 2024-01-09
08:04 | 2024-01-09
07:50 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24