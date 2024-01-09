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"لبنان 24": قصف معادي على أطراف راشيا الفخار سبقه رشقة صاروخية من لبنان باتجاه مواقع جيش العدو في مزارع شبعا
Lebanon 24
09-01-2024
|
08:18
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