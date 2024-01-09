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واشنطن بوست: إسرائيل أبلغت واشنطن عزمها تقليص عملياتها في غزة (الشرق)

Lebanon 24
09-01-2024 | 09:23
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