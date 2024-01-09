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إتّحاد الصناعة الألماني: الموقف المتوتّر في البحر الأحمر يؤدي إلى حالة من الضبابية وتأخر وصول السفن وتكاليف إضافية على الشركات الألمانية

Lebanon 24
09-01-2024 | 11:37
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