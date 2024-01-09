رئيس الموساد السابق إفرايم هاليفي لـ"التايمز" البريطانية: نتنياهو فشل في إخضاع "حماس" وينبغي أنّ يرحل الآن ودعيت للقاء رئيس الموساد الحالي عدة مرات وأعتقد أن خسائرنا مؤلمة

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