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البنتاغون: داعش يتطلع إلى الانتشار في أماكن أخرى وعلى الأخص في إفريقيا وأفغانستان وهذا يمثل تحديا حقيقيا

Lebanon 24
09-01-2024 | 15:20
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