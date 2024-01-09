Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: الضغوط الأميركية على إسرائيل زادت بدرجة كبيرة ما يعني أن الوقت ينفد

Lebanon 24
09-01-2024 | 17:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة "12 الإسرائيلية" عن مسؤول إسرائيلي: الضغوط الأميركية على إسرائيل زادت بدرجة كبيرة ما يعني أن الوقت ينفد (الجزيرة)
lebanon 24
10/01/2024 04:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: ننتظر اقتراحاً مفصلاً من قطر بشأن "صفقة الأسرى" لا تزال الفجوات كبيرة في الوقت الراهن (الشرق)
lebanon 24
10/01/2024 04:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تستعد لحرب طويلة والوسطاء يدركون أن الوقت ينفد أمام وقف إطلاق النار
lebanon 24
10/01/2024 04:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: الصفقة المطروحة تتضمن إطلاق 30 إلى 40 رهينة مقابل إطلاق سراح أسرى بارزين (الجزيرة)
lebanon 24
10/01/2024 04:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:25 | 2024-01-09
19:19 | 2024-01-09
19:08 | 2024-01-09
18:58 | 2024-01-09
18:22 | 2024-01-09
18:02 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24