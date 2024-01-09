Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس: كبير مستشاري بايدن يبحث مع مسؤولين قطريين جهود إطلاق سراح المحتجزين في غزة

Lebanon 24
09-01-2024 | 23:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبحث جهود إطلاق سراح المحتجزين بغزة... كبير مستشاري بايدن سيزور اسرائيل
lebanon 24
10/01/2024 12:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن وأمير قطر يبحثان الوضع في غزة وجهود إطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
10/01/2024 12:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": إسرائيل ستبلغ بلينكن أنها تريد إطلاق سراح المزيد من المحتجزين مقابل عودة الفلسطينيين لشمالي قطاع غزة
lebanon 24
10/01/2024 12:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: "حماس" رفضت إطلاق سراح 10 نساء واقترحت مناقشة التنازلات مقابل رهائن مسنين
lebanon 24
10/01/2024 12:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:21 | 2024-01-10
05:18 | 2024-01-10
05:13 | 2024-01-10
05:09 | 2024-01-10
05:08 | 2024-01-10
05:07 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24