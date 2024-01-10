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رويترز نقلا عن رئيس الوزراء العراقي: وجود قوات التحالف مزعزع للاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-01-2024 | 05:13
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