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الصحة الفلسطينية: 147 شهيداً في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة (العربية)

Lebanon 24
10-01-2024 | 06:18
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