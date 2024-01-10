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يديعوت أحرونوت عن رسالة وجهها محافظ البنك المركزي الإسرائيلي لنتنياهو: لا يمكن تجنب زيادة الضرائب خلال الحرب (الجزيرة)
Lebanon 24
10-01-2024
|
06:27
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