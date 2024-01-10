Advertisement

أخبار عاجلة

بيان للرئاسة المصرية: الرئيس المصري والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني يرفضون أي جهود أو مقترحات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-01-2024 | 11:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان للرئاسة المصرية: الرئيس المصري والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني يرفضون أي جهود أو مقترحات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية (سكاي نيوز)
lebanon 24
10/01/2024 20:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري والعاهل الأردني يؤكدان رفضهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين
lebanon 24
10/01/2024 20:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيسان المصري والفرنسي يتفقان على ضرورة العمل الجاد لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال تطبيق حل الدولتين (سكاي نيوز)
lebanon 24
10/01/2024 20:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان القمة الأردنية المصرية الفلسطينية: ضرورة مواصلة الضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة (الشرق)
lebanon 24
10/01/2024 20:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:51 | 2024-01-10
13:36 | 2024-01-10
13:26 | 2024-01-10
13:16 | 2024-01-10
13:09 | 2024-01-10
13:06 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24