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وزير الخارجية الأميركي: الرئيس عباس ملتزم بإصلاح السلطة الفلسطينية (العربية)

Lebanon 24
10-01-2024 | 11:19
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