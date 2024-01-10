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إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس الموساد سيبلغ مجلس الحرب اليوم بمستجدات صفقة الأسرى المرتقبة (العربية)

Lebanon 24
10-01-2024 | 11:40
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