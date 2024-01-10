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وزير الدفاع البريطاني: هجوم أمس على السفينة الحربية التابعة للبحرية الملكية في البحر الأحمر هو الأكبر منذ عقود (الجزيرة)
Lebanon 24
10-01-2024
|
12:12
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