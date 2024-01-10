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حماس: المبادرات التي لا تقوم أساسا على وقف الحرب في غزة غير مقبولة (الجزيرة)

Lebanon 24
10-01-2024 | 12:33
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