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أخبار عاجلة
حماس: نرحب بأي مبادرة أو جهد مؤيد لإنهاء الحرب على غزة (العربية)
Lebanon 24
10-01-2024
|
12:43
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