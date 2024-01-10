موقع والا عن مسؤولين إسرائيليين: القرار الذي يتعين بحثه هو ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على صفقة لإطلاق سراح المختطفين مقابل إنهاء الحرب (الجزيرة)

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