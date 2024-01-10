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كيربي: الحوثيون يستهدفون كل السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر حتى التي ليس لها علاقة بإسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
10-01-2024 | 13:16
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