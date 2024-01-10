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وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: المقترح القطري يتضمن في مرحلة أولى تبادلا للأسرى على أساس إنساني (الجزيرة)

Lebanon 24
10-01-2024 | 13:51
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