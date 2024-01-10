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القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: بلينكن قال باجتماع بمجلس الحرب إن لدى الفلسطينيين طموحات ويجب تقبلها (الجزيرة)

Lebanon 24
10-01-2024 | 14:06
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